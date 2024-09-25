Сікорський викрив СРСР на співпраці з нацистами у Другій світовій та показав фотодоказ

Радослав Сікорський на виступі ООН (Фото: скриншот відео)

Міністр іноземних справ Польщі Радослав Сікорський спростував кілька неправдивих заяв постійного представника Росії в Організації Об'єднаних Націй Василя Небензі. Зокрема, йшлося про співпрацю СРСР з німецькими нацистами, передає Суспільне.

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Сікорський під час свого виступу нагадав слова Небензі, який раніше заперечував той факт, що солдати армії СРСР співпрацювали з німецькими нацистами у 1939 році під час вторгнення Німеччини до Польщі. Він показав архівне фото, на якому солдат у радянській формі тисне руку німецькому загарбнику.

Інша брехня, за словами Сікорського, полягала в заяві про те, що Росія "не завдає ударів по цивільній інфраструктурі". Очільник польського МЗС показав фото зруйнованого будинку у Львові, який він на власні очі побачив під час візиту 12 вересня. А також нагадав, що російська ракета "Іскандер" вбила майже цілу родину – три доньки та їх матір, а батько вижив.

Також Сікорський нагадав, що Росія викрала та вивезла з України "тисячі дітей", які, як стверджують росіяни, були сиротами. Польський міністр наголосив, що це чергова брехня, адже більшість цих дітей були "відібрані у батьків" навмисно або випадково. Їх прилаштували до російських сімей та "промили мізки, щоб позбавити спогадів і національної ідентичності".

"В мене є кілька питань до російського посла. Чим відрізняється те, що ви робите з українськими дітьми від того, що робили німецькі нацисти? Скільки офіційних осіб прийняло вкрадених українських дітей? Чи знаєте ви, що викрадення дітей з іншої країни прирівнюється до геноциду?", – сказав міністр закордонних справ Польщі.

19 вересня Сікорський на конференції в Україні запропонував передати Крим під мандат ООН та провести там ще один референдум. У МЗС відповіли, що територіальна цілісність України ніколи не була і не буде предметом обговорень. 20 вересня Сікорський додав, що Польща підтримує територіальну цілісність України, а його слова були "гіпотетичними".

Глава МЗС Польщі заявив, що країна підтримує вступ України до Євросоюзу, проте має свої умови.

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