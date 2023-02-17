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Сил обороны отбили атаки российских захватчиков в районах 16 населенных пунктов – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 07:18
Сил обороны отбили атаки российских захватчиков в районах 16 населенных пунктов – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских захватчиков в районах 16 населенных пунктов в Херсонской, Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

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В частности, речь идет о Гряниковке и Синьковке Херсонской области; Стельмаховке, Кременной, Диброве и Белогоровке – Луганской области и Раздолевке, Федоровке, Парасковиевке, Бахмуте, Ивановском, Северном, Водяном, Марьинке, Новомихайловке и Угледаре в Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, две позиции зенитно-ракетных комплексов, склад боеприпасов, а также два других важных объекта оккупантов.

  • Вечером 16 февраля россияне устроили обстрел Харькова и области. Нанесены удары ракетами С-300, целью снова стали объекты инфраструктуры.

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Вадим Ребрина
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