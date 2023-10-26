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Силы обороны ликвидировали 810 оккупантов, уничтожили 30 артсистем – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 08:00
Силы обороны ликвидировали 810 оккупантов, уничтожили 30 артсистем – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны ликвидировали 810 российских оккупантов, уничтожили 30 артиллерийских систем и 29 танков захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери оккупантов на 26 октября ориентировочно составили:
- личного состава – около 297 120 (+810) человек;
- танков – 5141 (+29);
- боевых бронированных машин – 9715 (+18);
- артиллерийских систем – 7155 (+30);
- РСЗО – 834 (+1);
- средств ПВО – 556 (+2);
- самолетов – 320 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5389 (+17);
- крылатых ракет – 1538 (+0);
- кораблей/катеров – 20 (+0);
- подводных лодок – 1(+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9507 (+33);
- специальной техники – 1010 (+3).

Инфографика: Генштаб ВСУ

  • Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток российские оккупанты наступали в районах Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового.
  • 25 октября спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что российских штурмов на Авдеевском направлении стало меньше, оккупанты перегруппировываются, пытаются идти вперед.
  • В ВСУ заявили, что российских флагов на Авдеевском терриконе нет, продолжаются бои, ситуация нелегкая и есть "достаточно мощное напряжение".

Читайте также: ГУР уничтожило в Донецке склад оккупантов, которые сейчас штурмуют под Авдеевкой – карта

Артём Джерипа
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