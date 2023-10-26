Сили оборони ліквідували 810 окупантів, знищили 30 артсистем – Генштаб
26.10.2023, 08:00
Фото: Генштаб ЗСУ
За добу Сили оборони ліквідували 810 російських окупантів, знищили 30 артилерійських систем та 29 танків загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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Загальні бойові втрати окупантів на 26 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 297 120 (+810) осіб;
- танків – 5141 (+29);
- бойових броньованих машин – 9715 (+18);
- артилерійських систем – 7155 (+30);
- РСЗВ – 834 (+1);
- засобів ППО – 556 (+2);
- літаків – 320 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5389 (+17);
- крилатих ракет – 1538 (+0);
- кораблів/катерів – 20 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9507 (+33);
- спеціальної техніки – 1010 (+3).
- Генштаб ЗСУ повідомив, що впродовж доби російські окупанти наступали у районах Куп'янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Вербового.
- 25 жовтня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що російських штурмів на Авдіївському напрямку поменшало, окупанти перегруповуються, намагаються йти вперед.
- У ЗСУ заявили, що російських прапорів на Авдіївському териконі немає, тривають бої, ситуація нелегка і є "досить потужна напруга".
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