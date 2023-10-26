Сили оборони ліквідували 810 окупантів, знищили 30 артсистем – Генштаб

За добу Сили оборони ліквідували 810 російських окупантів, знищили 30 артилерійських систем та 29 танків загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати окупантів на 26 жовтня орієнтовно склали:

- особового складу – близько 297 120 (+810) осіб; - танків – 5141 (+29); - бойових броньованих машин – 9715 (+18); - артилерійських систем – 7155 (+30); - РСЗВ – 834 (+1); - засобів ППО – 556 (+2); - літаків – 320 (+0); - гелікоптерів – 324 (+0); - БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5389 (+17); - крилатих ракет – 1538 (+0); - кораблів/катерів – 20 (+0); - підводних човнів – 1 (+0); - автомобільної техніки та автоцистерн – 9507 (+33); - спеціальної техніки – 1010 (+3).

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