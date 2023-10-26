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Сили оборони ліквідували 810 окупантів, знищили 30 артсистем – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 08:00
Сили оборони ліквідували 810 окупантів, знищили 30 артсистем – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу Сили оборони ліквідували 810 російських окупантів, знищили 30 артилерійських систем та 29 танків загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів на 26 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 297 120 (+810) осіб;
- танків – 5141 (+29);
- бойових броньованих машин – 9715 (+18);
- артилерійських систем – 7155 (+30);
- РСЗВ – 834 (+1);
- засобів ППО – 556 (+2);
- літаків – 320 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5389 (+17);
- крилатих ракет – 1538 (+0);
- кораблів/катерів – 20 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9507 (+33);
- спеціальної техніки – 1010 (+3).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

  • Генштаб ЗСУ повідомив, що впродовж доби російські окупанти наступали у районах Куп'янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Вербового.
  • 25 жовтня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що російських штурмів на Авдіївському напрямку поменшало, окупанти перегруповуються, намагаються йти вперед.
  • У ЗСУ заявили, що російських прапорів на Авдіївському териконі немає, тривають бої, ситуація нелегка і є "досить потужна напруга".

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Артем Джеріпа
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