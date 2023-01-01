Силы обороны отбили атаки около девяти населенных пунктов на востоке – сводка Генштаба
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины отчитался о ситуации на фронте, которая сложилась в последний день 2022 года. По его данным, в течение суток Силы обороны отбили атаки около девяти населенных пунктов, а враг нанес 31 ракетный удар по территории Украины.
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Атаки оккупантов удалось отбить в районах населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Белогоровка (все – Луганская область), Соледар, Бахмутское, Бахмут, Озаряновка, Марьинка и Победа (все – Донецкая область).
По всей линии фронта от Черниговской до Херсонской области велись обстрелы.
Постоянные боевые действия существенно сказываются на количестве живой силы врага. В течение последней недели только в городскую больницу Беловодска Луганской области доставлено около 350 раненых оккупантов, заявил Генштаб.
В Запорожской области за сутки 30 декабря санитарные потери врага составили до 160 раненых оккупантов. В тот день было уничтожено до 10 единиц военной техники разных типов.
Генштаб также посчитал, что в течение суток 31 декабря противник нанес 12 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из ракетных систем залпового огня. Кроме того, россияне запустили тринадцать иранских ударных БПЛА "Шахед-136", все они уничтожены Силами обороны Украины.
Авиация Сил обороны также наносила удары по району сосредоточения противника, а также по позиции его зенитно-ракетного комплекса. Военные ракетчики и артиллеристы ударили по одному командному пункту, четырем районам сосредоточения живой силы, а также пункту управления БпЛА оккупантов.
- За 10 месяцев полномасштабной войны россияне потеряли больше военной техники, чем у них было по состоянию на 23 февраля во время подготовки к вторжению.
- По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 31 декабря украинские силы уничтожили 105 960 россиян, 3029 танков оккупантов, 6075 боевых бронемашин, 2016 артиллерийских систем, 423 средства ПВО, 283 самолета, 269 вертолетов.
- Российское руководство может начать новую волну мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.
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