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Силы обороны отбили атаки около девяти населенных пунктов на востоке – сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 07:40
Силы обороны отбили атаки около девяти населенных пунктов на востоке – сводка Генштаба - Фото
Фото: EPA

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины отчитался о ситуации на фронте, которая сложилась в последний день 2022 года. По его данным, в течение суток Силы обороны отбили атаки около девяти населенных пунктов, а враг нанес 31 ракетный удар по территории Украины.

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Атаки оккупантов удалось отбить в районах населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Белогоровка (все – Луганская область), Соледар, Бахмутское, Бахмут, Озаряновка, Марьинка и Победа (все – Донецкая область).

По всей линии фронта от Черниговской до Херсонской области велись обстрелы.

Постоянные боевые действия существенно сказываются на количестве живой силы врага. В течение последней недели только в городскую больницу Беловодска Луганской области доставлено около 350 раненых оккупантов, заявил Генштаб.

В Запорожской области за сутки 30 декабря санитарные потери врага составили до 160 раненых оккупантов. В тот день было уничтожено до 10 единиц военной техники разных типов.

Генштаб также посчитал, что в течение суток 31 декабря противник нанес 12 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из ракетных систем залпового огня. Кроме того, россияне запустили тринадцать иранских ударных БПЛА "Шахед-136", все они уничтожены Силами обороны Украины.

Авиация Сил обороны также наносила удары по району сосредоточения противника, а также по позиции его зенитно-ракетного комплекса. Военные ракетчики и артиллеристы ударили по одному командному пункту, четырем районам сосредоточения живой силы, а также пункту управления БпЛА оккупантов.

Андрій Водяний
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Донецкая область война луганская область генштаб
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