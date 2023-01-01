Силы обороны отбили атаки около девяти населенных пунктов на востоке – сводка Генштаба

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины отчитался о ситуации на фронте, которая сложилась в последний день 2022 года. По его данным, в течение суток Силы обороны отбили атаки около девяти населенных пунктов, а враг нанес 31 ракетный удар по территории Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Атаки оккупантов удалось отбить в районах населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Белогоровка (все – Луганская область), Соледар, Бахмутское, Бахмут, Озаряновка, Марьинка и Победа (все – Донецкая область).

По всей линии фронта от Черниговской до Херсонской области велись обстрелы.

Постоянные боевые действия существенно сказываются на количестве живой силы врага. В течение последней недели только в городскую больницу Беловодска Луганской области доставлено около 350 раненых оккупантов, заявил Генштаб.

В Запорожской области за сутки 30 декабря санитарные потери врага составили до 160 раненых оккупантов. В тот день было уничтожено до 10 единиц военной техники разных типов.

Генштаб также посчитал, что в течение суток 31 декабря противник нанес 12 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из ракетных систем залпового огня. Кроме того, россияне запустили тринадцать иранских ударных БПЛА "Шахед-136", все они уничтожены Силами обороны Украины.

Авиация Сил обороны также наносила удары по району сосредоточения противника, а также по позиции его зенитно-ракетного комплекса. Военные ракетчики и артиллеристы ударили по одному командному пункту, четырем районам сосредоточения живой силы, а также пункту управления БпЛА оккупантов.

За 10 месяцев полномасштабной войны россияне потеряли больше военной техники, чем у них было по состоянию на 23 февраля во время подготовки к вторжению.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 31 декабря украинские силы уничтожили 105 960 россиян, 3029 танков оккупантов, 6075 боевых бронемашин, 2016 артиллерийских систем, 423 средства ПВО, 283 самолета, 269 вертолетов.

Российское руководство может начать новую волну мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.