Силы обороны продвигаются на южном фланге Бахмута, отбили территории – Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на южном фланге Бахмута, отбив за прошедшую неделю еще три квадратных километра территории.

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Таким образом, в районе Бахмута освобождены уже 43 квадратных километра территории с начала наступательных действий ВСУ на этом участке фронта.

Что касается северного фланга, говорит Маляр, там украинские военные заняли ключевые и господствующие высоты, и "хорошо донимают" россиян. Поэтому последние пытаются "выбить" ВСУ с занимаемых позиций.

Однако, по словам заместителя Резникова, оккупанты на северном фланге Бахмута в ловушке – они не могут выйти из города и полноценно продвигаться там.

15 августа 2023 года на Бахмутском направлении Силы обороны отразили контратаку российских оккупантов и уничтожили роту российского "фанатского спецназа".

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