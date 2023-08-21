RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Сили оборони просуваються на південному фланзі Бахмута, відбили території – Міноборони

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 09:16
Сили оборони просуваються на південному фланзі Бахмута, відбили території – Міноборони - Фото
Ганна Маляр (Скриншот)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на південному фланзі Бахмута, відбивши за минулий тиждень ще три квадратні кілометри території.

Таким чином, у районі Бахмута звільнено вже 43 квадратних кілометри території з початку наступальних дій ЗСУ на цій ділянці фронту.

Що стосується північного флангу, каже Маляр, там українські військові зайняли ключові та панівні висоти, і "добряче дошкуляють" росіянам. Тому останні намагаються "вибити" ЗСУ із займаних позицій.

Проте, за словами заступниці Резнікова, окупанти на північному фланзі Бахмута у пастці – вони не можуть вийти з міста та повноцінно просуватися там.

Фронт в районі Бахмута (Мапа: deepstate)

Читайте також: Бахмут – це початок Києва. Офіцер ТрО про війну, вагнерівців та повернення до столиці

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаГанна Малярбахмут
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 