Сили оборони просуваються на південному фланзі Бахмута, відбили території – Міноборони
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на південному фланзі Бахмута, відбивши за минулий тиждень ще три квадратні кілометри території.
Таким чином, у районі Бахмута звільнено вже 43 квадратних кілометри території з початку наступальних дій ЗСУ на цій ділянці фронту.
Що стосується північного флангу, каже Маляр, там українські військові зайняли ключові та панівні висоти, і "добряче дошкуляють" росіянам. Тому останні намагаються "вибити" ЗСУ із займаних позицій.
Проте, за словами заступниці Резнікова, окупанти на північному фланзі Бахмута у пастці – вони не можуть вийти з міста та повноцінно просуватися там.
- 15 серпня 2023 року на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили контратаку російських окупантів і знищили роту російського "фанатського спецназу".
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