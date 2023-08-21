Сили оборони просуваються на південному фланзі Бахмута, відбили території – Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на південному фланзі Бахмута, відбивши за минулий тиждень ще три квадратні кілометри території.

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Таким чином, у районі Бахмута звільнено вже 43 квадратних кілометри території з початку наступальних дій ЗСУ на цій ділянці фронту.

Що стосується північного флангу, каже Маляр, там українські військові зайняли ключові та панівні висоти, і "добряче дошкуляють" росіянам. Тому останні намагаються "вибити" ЗСУ із займаних позицій.

Проте, за словами заступниці Резнікова, окупанти на північному фланзі Бахмута у пастці – вони не можуть вийти з міста та повноцінно просуватися там.

15 серпня 2023 року на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили контратаку російських окупантів і знищили роту російського "фанатського спецназу".

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