Силы обороны уничтожили еще 470 российских военных: сводка потерь армии РФ
Украинские военные за сутки уничтожили 470 оккупантов, шесть танков и 11 боевых бронированных машин. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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С 24 февраля по 23 октября армия РФ потеряла на войне против Украины:
личного состава ‒ около 67 940 (+470) человек ликвидировано,
танков ‒ 2590 (+6),
боевых бронированных машин ‒ 5295 (+11),
артиллерийских систем ‒ 1673 (+6),
РСЗО ‒ 375 (+1),
средств ПВО ‒ 189 (0),
самолетов ‒ 270 (0),
вертолетов ‒ 245 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1370 (+9),
крылатых ракет ‒ 350 (0),
кораблей/катеров ‒ 16 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4044 (+5),
спецтехники ‒ 149 (+1).
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