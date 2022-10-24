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Силы обороны уничтожили еще 470 российских военных: сводка потерь армии РФ

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 09:16
Силы обороны уничтожили еще 470 российских военных: сводка потерь армии РФ - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Украинские военные за сутки уничтожили 470 оккупантов, шесть танков и 11 боевых бронированных машин. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля по 23 октября армия РФ потеряла на войне против Украины:

личного состава ‒ около 67 940 (+470) человек ликвидировано,

танков ‒ 2590 (+6),

боевых бронированных машин ‒ 5295 (+11),

артиллерийских систем ‒ 1673 (+6),

РСЗО ‒ 375 (+1),

средств ПВО ‒ 189 (0),

самолетов ‒ 270 (0),

вертолетов ‒ 245 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1370 (+9),

крылатых ракет ‒ 350 (0),

кораблей/катеров ‒ 16 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4044 (+5),

спецтехники ‒ 149 (+1).

Силы обороны уничтожили еще 470 российских военных: сводка потерь армии РФ

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Наталія Медведєва
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война потери генштаб
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