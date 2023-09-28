Силы обороны уничтожили российский комплекс С-300 – Генштаб

Украинские военные уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба за 28 сентября.

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В сообщении Генштаба ВСУ отмечено, что подразделения ракетных войск Сил обороны Украины нанесли поражение по одному зенитно-ракетному комплексу С-300 российских оккупантов.

На каком участке фронта это произошло, не уточняется.

27 сентября 2023 года парламент Болгарии согласовал передачу неисправных ракет к С-300 на нужды украинских военных.

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