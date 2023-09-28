Силы обороны уничтожили российский комплекс С-300 – Генштаб
28.09.2023, 12:07
ЗРК С-300 (фото – МО РФ)
Украинские военные уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба за 28 сентября.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
В сообщении Генштаба ВСУ отмечено, что подразделения ракетных войск Сил обороны Украины нанесли поражение по одному зенитно-ракетному комплексу С-300 российских оккупантов.
На каком участке фронта это произошло, не уточняется.
- 27 сентября 2023 года парламент Болгарии согласовал передачу неисправных ракет к С-300 на нужды украинских военных.
Читайте также: Зеленский дал задание дипломатам искать ПВО во всем мире: подойдут даже С-300
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии