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Парламент Болгарии одобрил передачу неисправных ракет С-300 Украине, дебаты шли три часа

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 18:54
Парламент Болгарии одобрил передачу неисправных ракет С-300 Украине, дебаты шли три часа - Фото
ЗРК С-300 (скриншот - Військове телебачення України)

Парламент Болгарии одобрил передачу Украине непригодных к эксплуатации ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом сообщает издание The Sofia Globe.

Вчера, 26 сентября, это решение поддержал оборонный комитет болгарского парламента, а сегодня его одобрили депутаты на закрытом заседании.

Дебаты длились более трех часов, начиная с открытого заседания, а затем перешли за закрытые двери, чтобы выслушать главнокомандующего адмирала Эмила Ефтимова и заместителя командующего Военно-воздушными силами бригадного генерала Петьо Мирчева.

Принятое решение предусматривает, что Болгария поставит вышедшие из строя ракеты для С-300, а не всю ракетную систему, а также патроны калибра 5,56х45 мм из запасов МВД страны.

Издание отмечает, что официального оглашения результатов голосования не было, о принятии решения сообщил депутат Делян Пеевски. Против выступила прокремлевская политсила "Возрождане", а Болгарская социалистическая партия покинула палату во время закрытой части заседания.

"Возрождане" повторила свой знакомый рефрен о том, что предложенное решение является государственной изменой", – отметили журналисты.

Вчера депутат парламента Болгарии Ивайло Мирчев сообщил, что "в любой момент" также ожидается подписание между МВД и Украиной окончательного соглашения о передаче около 100 БТР с болгарских складов.

  • 21 июля 2023 года депутаты Болгарии одобрили передачу около сотни БТР Украине. Речь идет о бронетехнике в основном со складов МВД, которая производилась в 1960-х и 1970-х годах и была зачислена к внутренним войскам (сейчас это жандармерия) в 1980-х.
  • По данным Euractiv, Болгария за первый год полномасштабной войны через посредников отправила Украине вооружения на $1 млрд.

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Оксана Житнюк
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