Оборонный комитет парламента Болгарии одобрил передачу ВСУ неисправных ракет С-300
Оборонный комитет парламента Болгарии одобрил передачу Украине вышедших из строя ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом сообщают болгарское информагентство БГНЕС и The Sofia Globe.
Оборонный комитет 11 голосами "за" принял проект решения о предоставлении дополнительной военной помощи Украине. Этим решением депутаты одобрили отправку в Украину боеприпасов – в частности, управляемых ракет для С-300.
В проекте решения также сказано о передаче патронов калибра 5,56х45 мм, которые не нужны МВД Болгарии.
Сторонники проекта заявили, что ракеты для С-300 были признаны болгарскими военными непригодными к эксплуатации, и хотя отремонтировать ракеты в Болгарии невозможно, Украина сможет их использовать.
"Наша страна не имеет необходимых мощностей для самостоятельного ремонта этих боеприпасов. Их использование нашей армией создало бы серьезную угрозу для жизни болгарских военнослужащих. В отличие от Болгарии, Украина заявила, что имеет возможность принять на вооружение такие дефектные боеприпасы и поставить их на службу в украинскую армию", – сказано в пояснительной записке.
После рассмотрения парламентским комитетом проект должен быть проголосован всей палатой представителей. В случае одобрения Минобороны Болгарии будет принимать решение о количестве ракет и патронов, которые будут переданы Украине.
Депутат парламента Болгарии Ивайло Мирчев сообщил, что "в любой момент" также ожидается подписание между МВД и Украиной окончательного соглашения о передаче около 100 БТР с болгарских складов.
- 21 июля 2023-го депутаты Болгарии одобрили передачу около сотни БТР Украине. Речь идет о бронетехнике в основном со складов МВД, которая производилась в 1960-х и 1970-х годах и была зачислена во внутренние войска (сейчас это жандармерия) в 1980-х.
- По данным Euractiv, Болгария за первый год полномасштабной войны через посредников отправила Украине вооружения на $1 млрд.
Читайте также: В Болгарии не исключают столкновения России с НАТО в Черном море
Комментарии