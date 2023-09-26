Оборонний комітет парламенту Болгарії схвалив передання ЗСУ несправних ракет С-300

Оборонний комітет парламенту Болгарії схвалив передання Україні непридатних до експлуатації ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300. Про це повідомляють болгарське інформагентство БГНЕС та The Sofia Globe.

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Оборонний комітет 11 голосами "за" ухвалив проєкт рішення щодо надання додаткової військової допомоги Україні. Цим рішенням депутати схвалили відправлення в Україну боєприпасів, зокрема керованих ракет для С-300.

У проєкті рішення також сказано про передання набоїв калібру 5,56х45 мм, які не потрібні МВС Болгарії.

Прихильники проєкту заявили, що ракети для С-300 були визнані болгарськими військовими непридатними до експлуатації, і хоча відремонтувати ракети у Болгарії неможливо, Україна зможе їх використати.

"Наша країна не має необхідних потужностей для самостійного ремонту цих боєприпасів. Їх використання нашою армією створило б серйозну загрозу для життя болгарських військовослужбовців. На відміну від Болгарії, Україна заявила, що має можливість використати такі дефектні боєприпаси та поставити їх на службу в українську армію", – йдеться в пояснювальній записці.

Після розгляду парламентським комітетом проєкт має бути проголосований усією палатою представників. У разі схвалення Міноборони Болгарії прийматиме рішення про кількість ракет та патронів, які будуть передані Україні.

Депутат парламенту Болгарії Івайло Мірчев повідомив, що "у будь-який момент" також очікується підписання між МВС та Україною остаточної угоди про передання близько 100 БТР із болгарських складів.

21 липня 2023 року депутати Болгарії схвалили передання близько сотні БТР Україні. Йдеться про бронетехніку здебільшого зі складів МВС, яка вироблялася у 1960-х та 1970-х роках і була зарахована до внутрішніх військ (зараз це жандармерія) у 1980-х.

За даними Euractiv, Болгарія за перший рік повномасштабної війни через посередників відправила Україні озброєння на $1 млрд.

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