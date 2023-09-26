Оборонний комітет парламенту Болгарії схвалив передання ЗСУ несправних ракет С-300
Оборонний комітет парламенту Болгарії схвалив передання Україні непридатних до експлуатації ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300. Про це повідомляють болгарське інформагентство БГНЕС та The Sofia Globe.
Оборонний комітет 11 голосами "за" ухвалив проєкт рішення щодо надання додаткової військової допомоги Україні. Цим рішенням депутати схвалили відправлення в Україну боєприпасів, зокрема керованих ракет для С-300.
У проєкті рішення також сказано про передання набоїв калібру 5,56х45 мм, які не потрібні МВС Болгарії.
Прихильники проєкту заявили, що ракети для С-300 були визнані болгарськими військовими непридатними до експлуатації, і хоча відремонтувати ракети у Болгарії неможливо, Україна зможе їх використати.
"Наша країна не має необхідних потужностей для самостійного ремонту цих боєприпасів. Їх використання нашою армією створило б серйозну загрозу для життя болгарських військовослужбовців. На відміну від Болгарії, Україна заявила, що має можливість використати такі дефектні боєприпаси та поставити їх на службу в українську армію", – йдеться в пояснювальній записці.
Після розгляду парламентським комітетом проєкт має бути проголосований усією палатою представників. У разі схвалення Міноборони Болгарії прийматиме рішення про кількість ракет та патронів, які будуть передані Україні.
Депутат парламенту Болгарії Івайло Мірчев повідомив, що "у будь-який момент" також очікується підписання між МВС та Україною остаточної угоди про передання близько 100 БТР із болгарських складів.
- 21 липня 2023 року депутати Болгарії схвалили передання близько сотні БТР Україні. Йдеться про бронетехніку здебільшого зі складів МВС, яка вироблялася у 1960-х та 1970-х роках і була зарахована до внутрішніх військ (зараз це жандармерія) у 1980-х.
- За даними Euractiv, Болгарія за перший рік повномасштабної війни через посередників відправила Україні озброєння на $1 млрд.
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