RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Оборонний комітет парламенту Болгарії схвалив передання ЗСУ несправних ракет С-300

Этот материал также доступен на русском
26.09.2023, 18:31
Оборонний комітет парламенту Болгарії схвалив передання ЗСУ несправних ракет С-300 - Фото
ЗРК С-300 (скриншот - Військове телебачення України)

Оборонний комітет парламенту Болгарії схвалив передання Україні непридатних до експлуатації ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300. Про це повідомляють болгарське інформагентство БГНЕС та The Sofia Globe.

Оборонний комітет 11 голосами "за" ухвалив проєкт рішення щодо надання додаткової військової допомоги Україні. Цим рішенням депутати схвалили відправлення в Україну боєприпасів, зокрема керованих ракет для С-300.

У проєкті рішення також сказано про передання набоїв калібру 5,56х45 мм, які не потрібні МВС Болгарії.

Прихильники проєкту заявили, що ракети для С-300 були визнані болгарськими військовими непридатними до експлуатації, і хоча відремонтувати ракети у Болгарії неможливо, Україна зможе їх використати.

"Наша країна не має необхідних потужностей для самостійного ремонту цих боєприпасів. Їх використання нашою армією створило б серйозну загрозу для життя болгарських військовослужбовців. На відміну від Болгарії, Україна заявила, що має можливість використати такі дефектні боєприпаси та поставити їх на службу в українську армію", – йдеться в пояснювальній записці.

Після розгляду парламентським комітетом проєкт має бути проголосований усією палатою представників. У разі схвалення Міноборони Болгарії прийматиме рішення про кількість ракет та патронів, які будуть передані Україні.

Депутат парламенту Болгарії Івайло Мірчев повідомив, що "у будь-який момент" також очікується підписання між МВС та Україною остаточної угоди про передання близько 100 БТР із болгарських складів.

  • 21 липня 2023 року депутати Болгарії схвалили передання близько сотні БТР Україні. Йдеться про бронетехніку здебільшого зі складів МВС, яка вироблялася у 1960-х та 1970-х роках і була зарахована до внутрішніх військ (зараз це жандармерія) у 1980-х.
  • За даними Euractiv, Болгарія за перший рік повномасштабної війни через посередників відправила Україні озброєння на $1 млрд.

Читайте також: У Болгарії не виключають зіткнення Росії із НАТО у Чорному морі

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
військова допомогаболгаріяС-300
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 