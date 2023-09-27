Парламент Болгарії схвалив передання несправних ракет С-300 Україні, дебати тривали три години

Парламент Болгарії схвалив передання Україні непридатних до експлуатації ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300. Про це повідомляє видання The Sofia Globe.

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Вчора, 26 вересня, це рішення підтримав оборонний комітет болгарського парламенту, а сьогодні його схвалили депутати на закритому засіданні.

Дебати тривали понад три години, починаючи з відкритого засідання, а потім перейшли за зачинені двері, щоб вислухати головнокомандувача адмірала Еміла Єфтімова та заступника командувача Військово-повітряних сил бригадного генерала Петьо Мірчева.

Ухвалене рішення передбачає, що Болгарія надасть ракети до С-300, які вийшли з ладу, а не всю ракетну систему, а також патрони калібру 5,56х45 мм із запасів МВС країни.

Видання зазначає, що офіційного оголошення результатів голосування не було, стосовно ухвалення рішення повідомив депутат Делян Пєєвськи. Проти виступила прокремлівська політсила "Возрождане", а Болгарська соціалістична партія покинула палату під час закритої частини засідання.

""Возрождане" повторила свій знайомий рефрен про те, що запропоноване рішення є державною зрадою", – зазначили журналісти.

Вчора депутат парламенту Болгарії Івайло Мірчев повідомив, що "у будь-який момент" також очікується підписання між МВС та Україною остаточної угоди щодо передання близько 100 БТР із болгарських складів.

21 липня 2023 року депутати Болгарії схвалили передання близько сотні БТР Україні. Йдеться про бронетехніку здебільшого зі складів МВС, яка вироблялася у 1960-х та 1970-х роках і була зарахована до внутрішніх військ (зараз це жандармерія) у 1980-х.

За даними Euractiv, Болгарія за перший рік повномасштабної війни через посередників відправила Україні озброєння на $1 млрд.

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