Парламент Болгарії схвалив передання несправних ракет С-300 Україні, дебати тривали три години
Парламент Болгарії схвалив передання Україні непридатних до експлуатації ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300. Про це повідомляє видання The Sofia Globe.
Вчора, 26 вересня, це рішення підтримав оборонний комітет болгарського парламенту, а сьогодні його схвалили депутати на закритому засіданні.
Дебати тривали понад три години, починаючи з відкритого засідання, а потім перейшли за зачинені двері, щоб вислухати головнокомандувача адмірала Еміла Єфтімова та заступника командувача Військово-повітряних сил бригадного генерала Петьо Мірчева.
Ухвалене рішення передбачає, що Болгарія надасть ракети до С-300, які вийшли з ладу, а не всю ракетну систему, а також патрони калібру 5,56х45 мм із запасів МВС країни.
Видання зазначає, що офіційного оголошення результатів голосування не було, стосовно ухвалення рішення повідомив депутат Делян Пєєвськи. Проти виступила прокремлівська політсила "Возрождане", а Болгарська соціалістична партія покинула палату під час закритої частини засідання.
""Возрождане" повторила свій знайомий рефрен про те, що запропоноване рішення є державною зрадою", – зазначили журналісти.
Вчора депутат парламенту Болгарії Івайло Мірчев повідомив, що "у будь-який момент" також очікується підписання між МВС та Україною остаточної угоди щодо передання близько 100 БТР із болгарських складів.
- 21 липня 2023 року депутати Болгарії схвалили передання близько сотні БТР Україні. Йдеться про бронетехніку здебільшого зі складів МВС, яка вироблялася у 1960-х та 1970-х роках і була зарахована до внутрішніх військ (зараз це жандармерія) у 1980-х.
- За даними Euractiv, Болгарія за перший рік повномасштабної війни через посередників відправила Україні озброєння на $1 млрд.
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