Сили оборони знищили російський комплекс С-300 – Генштаб

Українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-300. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу за 28 вересня.

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У повідомленні Генштабу ЗСУ зазначено, що підрозділи ракетних військ Сил оборони України нанесли ураження по одному зенітно-ракетному комплексу С-300 російських окупантів.

На якій ділянці фронту це сталося, не уточнюється.

27 вересня 2023 року парламент Болгарії погодив передання несправних ракет для С-300 на потреби українських військових.

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