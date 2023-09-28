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Сили оборони знищили російський комплекс С-300 – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 12:07
Сили оборони знищили російський комплекс С-300 – Генштаб - Фото
ЗРК С-300 (фото - МО РФ)

Українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-300. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу за 28 вересня.

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У повідомленні Генштабу ЗСУ зазначено, що підрозділи ракетних військ Сил оборони України нанесли ураження по одному зенітно-ракетному комплексу С-300 російських окупантів.

На якій ділянці фронту це сталося, не уточнюється.

  • 27 вересня 2023 року парламент Болгарії погодив передання несправних ракет для С-300 на потреби українських військових.

Читайте також: Зеленський дав завдання дипломатам шукати ППО у всьому світі: підійдуть навіть С-300

Калінін Артемій
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