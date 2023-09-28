Сили оборони знищили російський комплекс С-300 – Генштаб
28.09.2023, 12:07
ЗРК С-300 (фото - МО РФ)
Українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-300. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу за 28 вересня.
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У повідомленні Генштабу ЗСУ зазначено, що підрозділи ракетних військ Сил оборони України нанесли ураження по одному зенітно-ракетному комплексу С-300 російських окупантів.
На якій ділянці фронту це сталося, не уточнюється.
- 27 вересня 2023 року парламент Болгарії погодив передання несправних ракет для С-300 на потреби українських військових.
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