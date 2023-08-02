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Зеленський дав завдання дипломатам шукати ППО у всьому світі: підійдуть навіть С-300

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 19:37
Зеленський дав завдання дипломатам шукати ППО у всьому світі: підійдуть навіть С-300 - Фото
Володимир Зеленський (Фото - пресслужба президента)

Президент Володимир Зеленський доручив українським дипломатам працювати над постачаннями в Україну більшої кількості зброї, зокрема систем протиповітряної оборони. Про це він сказав, виступаючи на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

Зеленський заявив, що наразі Україна отримує "більше зброї, ніж будь-хто міг передбачити" на початку повномасштабного вторгнення, але цієї потужності поки все ж менше, ніж треба, щоб очевидно переважати над російськими окупантами.

Зокрема, президент наголосив на важливості посилення повітряного щита.

"Україна має бути захищена від російського терору. Це справді дуже складне завдання. Але приєднання кожної нової держави до створених нами оборонних коаліцій спрощує виконання цього фундаментального завдання. Коаліція "Петріотів" і "Насамсів", "Самп-Ті" і "Айрісів" -  кожної системи, яка ефективна та має стати доступною… Навіть С-300… Сьогодні війна, сьогодні все важливо", – заявив Зеленський.

ДОВІДКА. С-300 – зенітно-ракетний комплекс, розроблений у СРСР. Має низку модифікацій, частина яких була розроблена вже в Росії після розпаду Радянського Союзу. Залежно від модифікації ЗРК і типу застосованих ракет, дальність стрільби може становити до 300 км.

Комплекси С-300 офіційно є на озброєнні у Росії, України, Азербайджану, Алжиру, Вірменії, Болгарії, Білорусі, Ірану, Казахстану, Китаю, Кіпру і Сирії.

Також президент заявив, що треба працювати й надалі з державами-партнерами, і передусім зі США задля отримання далекобійної зброї.

"Має настати той день, коли так само звично для всіх нас, для наших воїнів, як "Джавеліни" або "Хаймарси", так само запрацюють і ATACMS", – заявив Зеленський.

  • 25 липня компанія Rheinmetall повідомила, що передасть ЗСУ ще дві системи протиповітряної оборони Skynex.
  • 26 липня Зеленський повідомив, що Україна отримала посилення системи протиповітряної оборони, яке буде спрямовано "туди, де зараз це найпотрібніше". 

Дивіться також: Українських оборонників на виставці IDEF-2023 зацікавила турецька система ППО – відео

Оксана Житнюк
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