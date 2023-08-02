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Зеленский дал задание дипломатам искать ПВО по всему миру: подойдут даже С-300

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 19:37
Зеленский дал задание дипломатам искать ПВО по всему миру: подойдут даже С-300 - Фото
Владимир Зеленский (Фото – пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам работать над поставками в Украину большего количества оружия, в том числе систем противовоздушной обороны. Об этом он сказал, выступая на совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Зеленский заявил, что в настоящее время Украина получает "больше оружия, чем кто-либо мог предвидеть" в начале полномасштабного вторжения, но этой мощности пока все же меньше, чем нужно, чтобы иметь очевидное превосходство над российскими оккупантами.

В частности, президент отметил важность усиления воздушного щита.

"Украина должна быть защищена от российского террора. Это действительно очень сложная задача. Но присоединение каждого нового государства к созданным нами оборонным коалициям упрощает выполнение этой фундаментальной задачи. Коалиция "Пэтриотов" и "Насамсов", "Самп-Ти" и "Айрисов" – каждой системы, которая эффективна и должна стать доступной… Даже С-300… Сегодня война, сегодня все важно", – заявил Зеленский.

СПРАВКА. С-300 – зенитно-ракетный комплекс, разработанный в СССР. Имеет ряд модификаций, часть которых была разработана уже в России после распада Советского Союза. В зависимости от модификации ЗРК и типа применяемых ракет, дальность стрельбы может составлять до 300 км.

Комплексы С-300 официально есть на вооружении у России, Украины, Азербайджана, Алжира, Армении, Болгарии, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая, Кипра и Сирии.

Также президент заявил, что нужно работать и дальше с государствами-партнерами, и прежде всего с США для получения дальнобойного оружия.

"Должен наступить тот день, когда так же привычно для всех нас, для наших воинов, как "Джавелины" или "Хаймарсы", так же заработают и ATACMS", – заявил Зеленский.

  • 25 июля компания Rheinmetall сообщила, что передаст ВСУ еще две системы противовоздушной обороны Skynex.
  • 26 июля Зеленский сообщил, что Украина получила усиление системы противовоздушной обороны, которое будет направлено "туда, где сейчас это нужнее всего".

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Оксана Житнюк
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