Зеленский дал задание дипломатам искать ПВО по всему миру: подойдут даже С-300

Президент Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам работать над поставками в Украину большего количества оружия, в том числе систем противовоздушной обороны. Об этом он сказал, выступая на совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

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Зеленский заявил, что в настоящее время Украина получает "больше оружия, чем кто-либо мог предвидеть" в начале полномасштабного вторжения, но этой мощности пока все же меньше, чем нужно, чтобы иметь очевидное превосходство над российскими оккупантами.

В частности, президент отметил важность усиления воздушного щита.

"Украина должна быть защищена от российского террора. Это действительно очень сложная задача. Но присоединение каждого нового государства к созданным нами оборонным коалициям упрощает выполнение этой фундаментальной задачи. Коалиция "Пэтриотов" и "Насамсов", "Самп-Ти" и "Айрисов" – каждой системы, которая эффективна и должна стать доступной… Даже С-300… Сегодня война, сегодня все важно", – заявил Зеленский.

СПРАВКА. С-300 – зенитно-ракетный комплекс, разработанный в СССР. Имеет ряд модификаций, часть которых была разработана уже в России после распада Советского Союза. В зависимости от модификации ЗРК и типа применяемых ракет, дальность стрельбы может составлять до 300 км.



Комплексы С-300 официально есть на вооружении у России, Украины, Азербайджана, Алжира, Армении, Болгарии, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая, Кипра и Сирии.

Также президент заявил, что нужно работать и дальше с государствами-партнерами, и прежде всего с США для получения дальнобойного оружия.

"Должен наступить тот день, когда так же привычно для всех нас, для наших воинов, как "Джавелины" или "Хаймарсы", так же заработают и ATACMS", – заявил Зеленский.

25 июля компания Rheinmetall сообщила, что передаст ВСУ еще две системы противовоздушной обороны Skynex.

26 июля Зеленский сообщил, что Украина получила усиление системы противовоздушной обороны, которое будет направлено "туда, где сейчас это нужнее всего".

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