Силы обороны уничтожили 560 оккупантов, 15 единиц бронетехники и семь артсистем – Генштаб
Силы обороны ликвидировали 560 российских оккупантов, уничтожили 11 бронемашин, четыре танка и семь артиллерийских систем. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 27 октября 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава – около 297 680 (+560) человек;
- танков – 5145 (+4);
- боевых бронированных машин – 9726 (+11);
- артиллерийских систем – 7162 (+7);
- РСЗО – 834 (+0);
- средств ПВО – 556 (+0);
- самолетов – 320 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5390 (+1);
- крылатых ракет – 1538 (+0);
- кораблей / катеров – 20 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9513 (+6);
- специальной техники – 1011 (+1).
- 27 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты без успеха наступали в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, перегруппировываются на Лиманском, Шахтерском и Запорожском направлениях.
- 26 октября представитель Таврического направления заявил, что с начала наступления на Авдеевском направлении Россия потеряла более 5000 своих военных под Авдеевкой и Марьинкой, оккупанты из отрядов "Шторм-Z" все чаще отказываются воевать.
- 25 октября в ВСУ сообщили, что российских штурмов на Авдеевском направлении стало меньше, оккупанты перегруппировываются, пытаются идти вперед.
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