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Силы обороны уничтожили 560 оккупантов, 15 единиц бронетехники и семь артсистем – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 08:05
Силы обороны уничтожили 560 оккупантов, 15 единиц бронетехники и семь артсистем – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны ликвидировали 560 российских оккупантов, уничтожили 11 бронемашин, четыре танка и семь артиллерийских систем. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери россиян на 27 октября 2023 года ориентировочно составили:

- личного состава – около 297 680 (+560) человек;

- танков – 5145 (+4);

- боевых бронированных машин – 9726 (+11);

- артиллерийских систем – 7162 (+7);

- РСЗО – 834 (+0);

- средств ПВО – 556 (+0);

- самолетов – 320 (+0);

- вертолетов – 324 (+0);

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5390 (+1);

- крылатых ракет – 1538 (+0);

- кораблей / катеров – 20 (+0);

- подводных лодок – 1 (+0);

- автомобильной техники и автоцистерн – 9513 (+6);

- специальной техники – 1011 (+1).

Инфографика: Генштаб ВСУ

  • 27 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты без успеха наступали в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, перегруппировываются на Лиманском, Шахтерском и Запорожском направлениях.
  • 26 октября представитель Таврического направления заявил, что с начала наступления на Авдеевском направлении Россия потеряла более 5000 своих военных под Авдеевкой и Марьинкой, оккупанты из отрядов "Шторм-Z" все чаще отказываются воевать.
  • 25 октября в ВСУ сообщили, что российских штурмов на Авдеевском направлении стало меньше, оккупанты перегруппировываются, пытаются идти вперед.

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Артём Джерипа
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