Сили оборони знищили 560 окупантів, 15 одиниць бронетехніки та сім артсистем – Генштаб

Сили оборони ліквідували 560 російських окупантів, знищили 11 бронемашин, чотири танки та сім артилерійських систем. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на 27 жовтня 2023 року орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 297 680 (+560) осіб;

– танків ‒ 5145 (+4);

– бойових броньованих машин ‒ 9726 (+11);

– артилерійських систем – 7162 (+7);

– РСЗВ – 834 (+0);

- засобів ППО ‒ 556 (+0);

– літаків – 320 (+0);

– гелікоптерів – 324 (+0);

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5390 (+1);

– крилатих ракет ‒ 1538 (+0);

– кораблів / катерів ‒ 20 (+0);

– підводних човнів – 1 (+0);

– автомобільної техніки та автоцистерн – 9513 (+6);

– спеціальної техніки ‒ 1011 (+1).

27 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти без успіху наступали у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, перегруповуються на Лиманському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

26 жовтня речник Таврійського напрямку заявив, що з початку наступу на Авдіївському напрямку Росія втратила понад 5000 своїх військових під Авдіївкою та Мар'їнкою, окупанти із загонів "Шторм-Z" дедалі частіше відмовляються воювати.

25 жовтня у ЗСУ повідомили, що російських штурмів на Авдіївському напрямку поменшало, окупанти перегруповуються, намагаються йти вперед.

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