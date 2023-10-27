RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Сили оборони знищили 560 окупантів, 15 одиниць бронетехніки та сім артсистем – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 08:05
Сили оборони знищили 560 окупантів, 15 одиниць бронетехніки та сім артсистем – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони ліквідували 560 російських окупантів, знищили 11 бронемашин, чотири танки та сім артилерійських систем. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян на 27 жовтня 2023 року орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 297 680 (+560) осіб;

– танків ‒ 5145 (+4);

– бойових броньованих машин ‒ 9726 (+11);

– артилерійських систем – 7162 (+7);

– РСЗВ – 834 (+0);

- засобів ППО ‒ 556 (+0);

– літаків – 320 (+0);

– гелікоптерів – 324 (+0);

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5390 (+1);

– крилатих ракет ‒ 1538 (+0);

– кораблів / катерів ‒ 20 (+0);

– підводних човнів – 1 (+0);

– автомобільної техніки та автоцистерн – 9513 (+6);

– спеціальної техніки ‒ 1011 (+1).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

  • 27 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти без успіху наступали у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, перегруповуються на Лиманському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.
  • 26 жовтня речник Таврійського напрямку заявив, що з початку наступу на Авдіївському напрямку Росія втратила понад 5000 своїх військових під Авдіївкою та Мар'їнкою, окупанти із загонів "Шторм-Z" дедалі частіше відмовляються воювати.
  • 25 жовтня у ЗСУ повідомили, що російських штурмів на Авдіївському напрямку поменшало, окупанти перегруповуються, намагаються йти вперед.

Дивіться також: ССО зі "Стінгера" знищили російський розвідувальний дрон "Орлан-10" – відео

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратиГенштаб

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 