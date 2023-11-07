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Силы обороны уничтожили "Солнцепек" и почти 600 оккупантов на Таврическом направлении

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 10:52
Силы обороны уничтожили
Российский огнемет Солнцепек (Скриншот из видео)

За сутки Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", две единицы самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С" и 583 российских оккупанта. Об этом сообщил командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"Уничтожены тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и две единицы самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С", – написал он.

Кроме этого, были ликвидированы 583 оккупанта и уничтожена 31 единица их техники. В частности речь идет об одном танке, четырех медицинских бронемашинах, семи артсистемах, одной РСЗО, 11 БпЛА, шести автомобилях и одной единице спецтехники.

Тарнавский сообщил, что украинские бойцы держат оборону на Авдеевском направлении и продолжают наступление на Мелитопольском.

За сутки оккупанты пытались наступать в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое, Красногоровка, Марьинка и Старомайорское Донецкой области, Красное, Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

  • Стратком ВСУ опубликовал снятое дроном наблюдение видео уничтожение станции РЭБ россиян в районе Светлодарска.

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Милана Головань
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