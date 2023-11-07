Сили оборони знищили "Солнцепек" і майже 600 окупантів на Таврійському напрямку

За добу Сили оборони на Таврійському напрямку знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек", дві одиниці самохідних гаубиць 2С19 "Мста-С" і 583 російських окупанти. Про це повідомив командувач угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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"Знищено важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" та дві одиниці самохідних гаубиць 2С19 "Мста-С", – написав він.

Окрім цього, було ліквідовано 583 окупанти та знищено 31 одиницю їхньої техніки. Зокрема йдеться про один танк, чотири медичні бронемашини, сім артсистем, один РСЗВ, 11 БпЛА, шість автомобілів та одну одиницю спецтехніки.

Тарнавський повідомив, що українські бійці тримають оборону на Авдіївському напрямку та продовжують наступ на Мелітопольському.

За добу окупанти намагалися наступати в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке, Красногорівка, Мар’їнка та Старомайорське Донецької області й Червоне, Роботине та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Стратком ЗСУ опублікував зняте дроном спостереження відео знищення станції РЕБ росіян у районі Світлодарська.

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