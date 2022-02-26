Силы ПВО сбили российский Ил-76 с десантом под Киевом – Залужный

Украинские силы противовоздушной обороны сбили российский Ил-76 с вражеским десантом в районе Василькова Киевской области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Наши Силы ПВО сбили Ил-76 с вражеским десантом в районе Василькова. Это месть за Луганск 2014 года. Смерть врагам!" – написал он.

Центр стратегических коммуникаций уточнил, что обломки сбитого самолета упали у села Калиновка.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что Ил-76 МД атаковал украинский истребитель Су-27.

СПРАВКА. Ил-76 может перевозить 145 (в двухпалубном варианте – 225) солдат с личным оружием или обеспечить выброс 126 человек десантной группы. Самолет может транспортировать всю номенклатуру боевой техники воздушно-десантных дивизий. Один Ил-76 может десантировать парашютным способом, на десантных платформах, до четырех единиц техники (БМД-1, БМД-2, БТР-Д или ГАЗ-66).

"Сейчас продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха! Слава украинским пилотам!" – сказано в сообщении.

Согласно плану захватчиков, который стал известен СБУ, оккупанты планировали отправить в Украину до 10 000 десантников самолетами Ил-76, чтобы захватить и контролировать основные органы власти.

До этого министр обороны Алексей Резников обратился к российским женам и матерям с призывом прятать своих мужчин и не отправлять их на верную смерть в Украине, потому что их будут убивать из каждого окна.

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Вадим Ребрина

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