Силы ПВО сбили российский Ил-76 с десантом под Киевом – Залужный
Украинские силы противовоздушной обороны сбили российский Ил-76 с вражеским десантом в районе Василькова Киевской области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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"Наши Силы ПВО сбили Ил-76 с вражеским десантом в районе Василькова. Это месть за Луганск 2014 года. Смерть врагам!" – написал он.
Центр стратегических коммуникаций уточнил, что обломки сбитого самолета упали у села Калиновка.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что Ил-76 МД атаковал украинский истребитель Су-27.
"Сейчас продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха! Слава украинским пилотам!" – сказано в сообщении.
Согласно плану захватчиков, который стал известен СБУ, оккупанты планировали отправить в Украину до 10 000 десантников самолетами Ил-76, чтобы захватить и контролировать основные органы власти.
- До этого министр обороны Алексей Резников обратился к российским женам и матерям с призывом прятать своих мужчин и не отправлять их на верную смерть в Украине, потому что их будут убивать из каждого окна.
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