Силы ПВО уничтожили ночью 24 из 27 "шахедов"

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан/Facebook)

В ночь на 6 июля российская оккупационная армия атаковала Украину 27 дронами-камикадзе типа Shahed, Силам обороны удалось сбить большую часть вражеских беспилотников. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Он отметил, что дроны запускали из временно оккупированного Крыма и Курской области России. Силам противовоздушной обороны удалось поразить 24 "шахеда" в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской и Николаевской областях.

Олещук отметил, что к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы, зенитные ракетные подразделения ВС, ПВО Сухопутных войск и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В ночь на 6 июля россияне атаковали дронами энергетическую инфраструктуру Сумской области.

В результате атаки были обесточены населенные пункты в нескольких районах. В Сумах была приостановлена подача воды.

Читайте также: Bloomberg: Китай разрабатывает аналог "шахеда" для РФ. Это может быть дрон Sunflower 200