Сили ППО знищили вночі 24 з 27 "шахедів"

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан/Facebook)

У ніч проти 6 липня російська окупаційна армія атакувала Україну 27 дронами-камікадзе типу Shahed, Силам оборони вдалося збити більшу частину ворожих безпілотників. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.

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Він зазначив, що дрони запускали з тимчасово окупованого Криму та Курської області Росії. Силам протиповітряної оборони вдалося уразити 24 "шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Олещук зазначив, що до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи, зенітні ракетні підрозділи ПС, ППО Сухопутних військ та підрозділи радіоелектронної боротьби.

У ніч проти 6 липня росіяни атакували дронами енергетичну інфраструктуру Сумської області.

Внаслідок атаки були знеструмлені населені пункти у кількох районах. У Сумах була припинена подача води.

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