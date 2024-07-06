Сили ППО знищили вночі 24 з 27 "шахедів"
У ніч проти 6 липня російська окупаційна армія атакувала Україну 27 дронами-камікадзе типу Shahed, Силам оборони вдалося збити більшу частину ворожих безпілотників. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.
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Він зазначив, що дрони запускали з тимчасово окупованого Криму та Курської області Росії. Силам протиповітряної оборони вдалося уразити 24 "шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській та Миколаївській областях.
Олещук зазначив, що до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи, зенітні ракетні підрозділи ПС, ППО Сухопутних військ та підрозділи радіоелектронної боротьби.
- У ніч проти 6 липня росіяни атакували дронами енергетичну інфраструктуру Сумської області.
- Внаслідок атаки були знеструмлені населені пункти у кількох районах. У Сумах була припинена подача води.
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