Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини: у деяких районах зникло світло

У зв'язку зі знеструмленням усіх об'єктів водоканалу була припинена подача води в Суми

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан/Facebook)

У ніч проти 6 липня росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі в Сумській області. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

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За інформацією ОВА, через атаку росіян із застосуванням безпілотників типу Shahed були знеструмлені населені пункти у кількох районах.

"Аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання. Наслідки ворожої атаки уточнюються", – йдеться у повідомленні ОВА.

Також вночі у зв'язку зі знеструмленням усіх об'єктів водоканалу була припинена подача води в Суми. О 06:00 міський водоканал повідомив, що тривають роботи з відновлення водопостачання.

"Включаємо в роботу Тополянський, Лучанський та Токарівський водозабори. Нагадуємо, що система наповнюється поступово, і вода в кранах з'явиться протягом години-двох", – зазначили в водоканалі.

У ніч проти 5 липня в Макарівській громаді у Київській області внаслідок російської атаки пошкоджені кілька будинків та автомобіль.

Тієї ночі російська окупаційна армія атакувала Україну 32 дронами-камікадзе типу Shahed, Силам оборони вдалося збити всі ворожі безпілотники.

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