Россияне ударили по энергетической инфраструктуре Сумщины: в некоторых районах пропал свет

В связи с обесточиванием всех объектов водоканала была прекращена подача воды в Сумы

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан/Facebook)

В ночь на 6 июля россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре в Сумской области. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По информации ОВА, из-за атаки россиян с применением беспилотников типа Shahed были обесточены населенные пункты в нескольких районах.

"Аварийно-ремонтные службы работают над возобновлением электроснабжения. Последствия вражеской атаки уточняются", – говорится в сообщении ОВА.

Также ночью в связи с обесточиванием всех объектов водоканала была прекращена подача воды в Сумы. В 06:00 городской водоканал сообщил, что продолжаются работы по восстановлению водоснабжения.

"Включаем в работу Тополянский, Лучанский и Токаревский водозаборы. Напоминаем, что система наполняется постепенно, и вода в кранах появится в течение часа-двух", — отметили в водоканале.

В ночь на 5 июля в Макаровской общине в Киевской области в результате российской атаки повреждены несколько домов и автомобиль.

В ту ночь российская оккупационная армия атаковала Украину 32 дронами-камикадзе типа Shahed, Силам обороны удалось сбить все вражеские беспилотники.

Читайте также: В Днепре уже семеро погибших после российского удара 3 июля