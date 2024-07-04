В Днепре уже семеро погибших после российского удара 3 июля

Поврежден ТРК в Днепре (Фото: Сергей Лысак/Telegram)

В Днепре умерла 58-летняя женщина, пострадавшая во время российского удара 3 июля: количество погибших возросло до семи человек, сообщил глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

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Лысак заявил, что медики сделали все возможное, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

4 июля в городе объявлен траур: утром в больнице скончалась еще одна раненая в результате обстрела.

Вечером 28 июня 2024 года Россия ударила по девятиэтажке в Днепре. Сначала сообщалось, что один человек погиб, 12 пострадали, еще пять пропали без вести. 2 июля из-под завалов извлекли тело второй жертвы.

Утром 3 июля РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Днепру. В результате атаки поврежден торгово-развлекательный комплекс, который был частично разрушен во время массированного удара в конце 2023 года.

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