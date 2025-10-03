Силы спецопераций поразили радиолокационные средства россиян в Воронежской области
Силы специальных операций поразили важные объекты противовоздушной обороны россиян на вражеской территории. Об этом сообщили спецназовцы.
Ударные дроны поразили радиолокационную станцию дальнего обнаружения П-14Ф "Лена" и трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2". Военные сообщили, что РЛС "Лена" была элементом системы контроля воздушного пространства вокруг военной авиабазы военно-воздушных сил России Бутурлиновка в Воронежской области.
ТРЛК "Сопка-2" был элементом системы сплошной стены пеленгации воздушного пространства вдоль границы с Украиной. Он был поражен в селе Гармашовка также в Воронежской области.
"Обе системы российского ПВО были нацелены на противодействие украинским БпЛА, но не сложилось. ССО Украины продолжают наносить тяжелые удары для врага, шаг за шагом приближающие полное российское изнеможение", – отметили спецназовцы.
- Спецназовцы регулярно бьют по военной технике оккупантов. Так, 22 сентября Силы спецопераций поразили С-400 россиян "Триумф" в Калужской области.
- 26 сентября спецназовцы уничтожили "Искандеры" ракетной бригады в Курской области.
- 30 сентября бойцы ССО поразили дронами "глаза" российского комплекса С-400 в Крыму.
Комментарии (0)