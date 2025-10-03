Силы спецопераций поразили радиолокационные средства россиян в Воронежской области

Пораженные объекты ПВО были нацелены на противодействие украинским БпЛА, но были поражены именно дронами

РЛС "Лена" (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Силы специальных операций поразили важные объекты противовоздушной обороны россиян на вражеской территории. Об этом сообщили спецназовцы.

Ударные дроны поразили радиолокационную станцию дальнего обнаружения П-14Ф "Лена" и трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2". Военные сообщили, что РЛС "Лена" была элементом системы контроля воздушного пространства вокруг военной авиабазы военно-воздушных сил России Бутурлиновка в Воронежской области.

ТРЛК "Сопка-2" был элементом системы сплошной стены пеленгации воздушного пространства вдоль границы с Украиной. Он был поражен в селе Гармашовка также в Воронежской области.

"Обе системы российского ПВО были нацелены на противодействие украинским БпЛА, но не сложилось. ССО Украины продолжают наносить тяжелые удары для врага, шаг за шагом приближающие полное российское изнеможение", – отметили спецназовцы.