Сили спецоперацій уразили радіолокаційні засоби росіян у Воронезькій області

Уражені обʼєкти ППО були націлені на протидію українським БпЛА, але були уражені саме дронами

РЛС "Лена" (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Сили спеціальних операцій уразили важливі обʼєкти протиповітряної оборони росіян на ворожій території. Про це повідомили спецпризначенці.

Ударні дрони уразили радіолокаційну станцію дальнього виявлення П-14Ф "Лена" та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2". Військові повідомили, що РЛС "Лена" була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази військово-повітряних сил Росії Бутурлинівка у Воронезькій області.

ТРЛК "Сопка-2" був елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Його було уражено в селі Гармашівка також у Воронезькій області.

"Обидві системи російського ППО були націлені на протидію українським БпЛА, але не склалося. ССО України продовжують завдати важкі удари для ворога, що крок за кроком наближають цілковиту російську знемогу", – зазначили спецпризначенці.