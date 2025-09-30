Сили спецоперацій уразили дронами російську радіолокаційну станцію С-400 у Криму
Сили оборони уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Зазначається, що система ППО росіян, націлена, зокрема, і проти безпілотників, була нейтралізована ударними дронами ССО.
"Радіолокаційна станція є "очима" комплексу С-400 "Тріумф". Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність", – пояснили в ССО.
ДовідкаС-400 – це російський ЗРК великого і середнього радіуса дії, модернізована версія С-300, взята на озброєння у 2007 році. Комплекс розроблений конструкторським бюро "Алмаз".
Створений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу – літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших.
Дальність виявлення цілі – 600 км, максимальна висота враження цілі – 30 км.
- Сили оборони активно нищать системи ППО та радіолокаційні станції росіян на тимчасово окупованих територіях та в регіонах держави-агресора. Зокрема, у червні ГУР уразило пускову установку С-400 в Криму.
- 14 вересня спецпризначенці ГУР уразили "Бук-М3" окупантів у Запорізькій області.
- 22 вересня Сили спецоперацій уразили С-400 росіян у Калузькій області.
