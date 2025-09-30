Силы спецопераций поразили дронами российскую радиолокационную станцию С-400 в Крыму
Силы обороны поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщило командование Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что система ПВО россиян, нацеленная, в частности, и против беспилотников, была нейтрализована ударными дронами ССО.
"Радиолокационная станция является "глазами" комплекса С-400 "Триумф". Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность", – пояснили в ССО.
СправкаС-400 – это российский ЗРК большого и среднего радиуса действия, модернизированная версия С-300, взятая на вооружение в 2007 году. Комплекс разработан конструкторским бюро "Алмаз".
Создан для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения – самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других.
Дальность обнаружения цели – 600 км, максимальная высота поражения цели – 30 км.
- Силы обороны активно уничтожают системы ПВО и радиолокационные станции россиян на временно оккупированных территориях и в регионах государства-агрессора. В частности, в июне ГУР поразило пусковую установку С-400 в Крыму.
- 14 сентября спецназовцы ГУР поразили "Бук-М3" оккупантов в Запорожской области.
- 22 сентября Силы спецопераций поразили С-400 россиян в Калужской области.
