Силы спецопераций показали, как уничтожают российских оккупантов в "серой зоне" – видео

Силы специальных операций опубликовали видео выполнения своими бойцами задачи по уничтожению российских оккупантов и их техники из "серой зоны".

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В ССО рассказали, что операция началась на рассвете. Спецназовцы проводили ее вместе с пехотинцами.

Задача – уничтожение противника (предварительно – морских пехотинцев РФ), окопавшегося в лесополосах, нанесение максимального поражения его позициям и технике.

Одна группа отправляется в "серую зону". Оттуда она должна атаковать врага фактически у него под носом. Вторая быстро обустраивает огневую позицию на контролируемой территории, она должна прикрыть находящихся в "серой зоне", а также отработать по другим позициям врага, пока тот не пришел в себя, рассказали в ССО.

Корректируют огонь с воздуха дроны-разведчики.

По словам бойца в кадре, украинские защитники обстреляли из минометов наблюдательный пункт, блиндаж с личным составом, БТР, взводно-опорный пункт россиян.

Сегодня утром заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ добились некоторых успехов к северу от Бахмута, но ситуация вокруг города очень динамична.

Вадим Ребрина

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