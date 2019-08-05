Симоненко и компания против декоммунизации: ОАСК открыл дело

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Окружной административный суд Киева открыл дело по обращению лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко против Министерства юстиции, которое еще в 2015-м призвало запретить деятельность КПУ - и суд удовлетворил эту просьбу. Об этом пишет пресс-служба ОАСК.

Дело рассмотрят по правилам упрощенного производства - стороны вызывать в ОАСК не будут.

Симоненко и КПУ просят ОАСК отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым деятельность, наименование и символика КПУ была признана такой, что не соответствуют требованиям закона о декоммунизации.

В декабре 2015 года суд удовлетворил иск Минюста и запретил деятельность КПУ. Партия подала апелляцию, но ее рассмотрение остановили до решения КСУ вопроса о конституционности запрета коммунистической символики. Ранее ЦИК отказала лидеру КПУ в регистрации кандидатом в президенты, а затем - и кандидатам от партии на выборах в Раду.

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