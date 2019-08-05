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Симоненко и компания против декоммунизации: ОАСК открыл дело

Симоненко и компания против декоммунизации: ОАСК открыл дело - Фото
Фото: LIGA.net
05.08.2019, 11:12

Бессменный лидер Коммунистической партии Украины добивается судебной отмены запрета на деятельность его политической силы

Окружной административный суд Киева открыл дело по обращению лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко против Министерства юстиции, которое еще в 2015-м призвало запретить деятельность КПУ - и суд удовлетворил эту просьбу. Об этом пишет пресс-служба ОАСК.

Дело рассмотрят по правилам упрощенного производства - стороны вызывать в ОАСК не будут.

Симоненко и КПУ просят ОАСК отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым деятельность, наименование и символика КПУ была признана такой, что не соответствуют требованиям закона о декоммунизации.

В декабре 2015 года суд удовлетворил иск Минюста и запретил деятельность КПУ. Партия подала апелляцию, но ее рассмотрение остановили до решения КСУ вопроса о конституционности запрета коммунистической символики. Ранее ЦИК отказала лидеру КПУ в регистрации кандидатом в президенты, а затем - и кандидатам от партии на выборах в Раду.

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ОАСК кпу петр симоненко
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