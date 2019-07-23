Симоненко и КПУ подали в суд на Минюст - ОАСК

Петр Симоненко (фото - LIGA.net)

В Окружной административный суд Киева поступил иск Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины против министерства юстиции. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Отмечается, что истцы просят суд полностью отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено, что деятельность, наименование и символика КПУ не соответствуют требованиям закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики. Правовое заключение об этом сделала комиссия по вопросам соблюдения соответствующего закона.

В ОАСК пишут, что сейчас суд исследует материалы иска и решает вопрос об открытии производства по административному делу.

В декабре 2015 года суд удовлетворил иск Минюста и запретил деятельность КПУ. Партия подала апелляцию, но ее рассмотрение остановили до решения Конституционным судом вопроса о конституционности запрета коммунистической символики.

В 2019 году Симоненко и его партия пытались принять участие в президентских и парламентских выборах, но ЦИК оба раза отказала им в регистрации.