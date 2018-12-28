Синод РПЦ обратился к поместным церквям по поводу Украины

Синод Русской православной церкви призвал другие поместные церкви не признавать созданную на объединительном соборе Православной церкви Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналы синода РПЦ.
Российские церковники в своем обращении назвали Православную церковь Украины "сообществом" и попросили поддержки для митрополита УПЦ МП Онуфрия, которому присвоили титул "Киевский и всей Украины".
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Ранее сообщалось, что глава подконтрольной Кремлю Российской православной церкви Кирилл предрекает "кровавые конфликты" из-за переименования Украинской православной церкви Московского патриархата, как того требует принятый Верховной Радой закон.
15 декабря объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний - он получит томос от Вселенского патриархата.