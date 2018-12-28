Синод РПЦ обратился к поместным церквям по поводу Украины

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Синод Русской православной церкви призвал другие поместные церкви не признавать созданную на объединительном соборе Православной церкви Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналы синода РПЦ.

Российские церковники в своем обращении назвали Православную церковь Украины "сообществом" и попросили поддержки для митрополита УПЦ МП Онуфрия, которому присвоили титул "Киевский и всей Украины".

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Ранее сообщалось, что глава подконтрольной Кремлю Российской православной церкви Кирилл предрекает "кровавые конфликты" из-за переименования Украинской православной церкви Московского патриархата, как того требует принятый Верховной Радой закон.

15 декабря объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний - он получит томос от Вселенского патриархата.