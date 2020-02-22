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Сирия тоже не едет. В Аммане будет не больше четырех глав церквей из 15

Сирия тоже не едет. В Аммане будет не больше четырех глав церквей из 15 - Фото
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X (фото - пресс-служба Антиохиской ПЦ)
22.02.2020, 23:17

Антиохийская церковь не приедет на поддерживаемую РПЦ встречу в Аммане, где планировалось обсуждать автокефалию ПЦУ

Антиохийская православная церковь, центр которой находится в Дамаске (Сирия), не поедет на встречу в Аммане, где Иерусалимская православная церковь (при поддержке РПЦ) планирует обсуждать "церковный раскол", автокефалию ПЦУ и оспорить первенство Вселенского патриархата. Об этом говорится в заявлении церкви.

АПЦ подчеркивает, что признает озабоченность настоятелей церквей о кризисе в Православной Церкви, однако отказывается от поездки, чтобы избежать того, что еще больше может "усилить разногласия и углубить разрыв между братьями".

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По данным росСМИ встреча настоятелей православных церквей в Аммане запланирована на 26 февраля. В ноябре 2019-го ее формально инициировал иерусалимский патриарх Феофил ІІ после встречи с главой РПЦ Кириллом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Вселенский патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман и напомнил Феофилу, что тот некомпетентен созывать подобные встречи.

СПРАВКА. Православие представляют 15 автокефальных церквей.

Сколько глав церквей поедет: точно едут трое (Русская ПЦ, Сербская ПЦ, Иерусалимская ПЦ). Еще вероятно приедет Чешская ПЦ.

Сколько глав церквей точно не поедут: одинадцать глав церквей (Вселенский патриархат, Украинская ПЦ (ПЦУ), Александрийская ПЦ, Болгарская ПЦ, Грузинская ПЦ, Кипрская ПЦ, Элладская ПЦ, Албанская ПЦ, Румынская ПЦ, Польская ПЦ, Антиохийская ПЦ). Однако Румынская ПЦ и Польская ПЦ отправят делегатов (главы не едут).

Другими словами, к этому моменту так называемую "встречу глав православных церквей" посетят не более четырех глав церквей из 15.

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Марк Сировой
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