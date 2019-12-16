Церковь Кипра - Кириллу: Ты никогда не будешь первым

Патриарх Кирилл (фото - patriarchia.ru)

Архиепископ Кипрский Христосом резко раскритиковал позицию Российской православной церкви по непризнанию автокефалии Православной церкви Украины и давлению на тех патриархов, которые это сделали. Об этом сообщает Orthodox Times.

"Он (патриарх Московский Кирилл, - ред.) собирается создать раскол. А раскол - величайший грех. Я не понимаю этого. Он хочет быть первым. Я сказал ему, что он никогда не будет первым. За последние 17 веков Константинопольский Патриарх был признан первым среди всех православных патриархов. Точка", - заявил он.

Христосом также подчеркнул, что необходимо уважать решения Святого Синода, в частности и о признании ПЦУ.

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