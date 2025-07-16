Сырский провел первую беседу с новым командующим силами НАТО
Главный командующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел первую телефонную беседу с новым командующим Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе, генералом ВВС США Алексом Гринкевичем. Об этом Сырский сообщил в Telegram.
По словам главнокомандующего ВСУ, во время разговора он получил твердые заверения в поддержке как со стороны Америки, так и со стороны Альянса.
"После недавнего заявления президента США Дональда Трампа и Генерального секретаря НАТО Марка Рютте о новом пакете вооружений для Украины, нас ожидает интенсивный этап сотрудничества в ближайшие месяцы", – сообщил Сырский.
Главком ВСУ также поблагодарил Гринкевича за поддержку Украины.
"Искренне благодарен за надежность и верность в поддержке Сил обороны Украины", – добавил он.
- 5 июня Трамп выдвинул генерал-лейтенанта ВВС Гринкевича на должность главнокомандующего войсками НАТО в Европе. Помимо должности в Альянсе, он займет пост командующего Европейского командования Вооруженных сил США.
- 24 июня во время слушаний в Сенате Гринкевич заявил, что Украина может победить в войне с Россией.
- 4 июля Гринкевич официально стал командующим Объединенными силами НАТО в Европе.
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