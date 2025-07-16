Сырский провел первую беседу с новым командующим силами НАТО

После первой беседы с новым главнокомандующим силами НАТО Сырский сообщил о начале более активной фазы сотрудничества с Альянсом

Александр Сырский (Фото: Facebook)

Главный командующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел первую телефонную беседу с новым командующим Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе, генералом ВВС США Алексом Гринкевичем. Об этом Сырский сообщил в Telegram.

По словам главнокомандующего ВСУ, во время разговора он получил твердые заверения в поддержке как со стороны Америки, так и со стороны Альянса.

"После недавнего заявления президента США Дональда Трампа и Генерального секретаря НАТО Марка Рютте о новом пакете вооружений для Украины, нас ожидает интенсивный этап сотрудничества в ближайшие месяцы", – сообщил Сырский.

Главком ВСУ также поблагодарил Гринкевича за поддержку Украины.

"Искренне благодарен за надежность и верность в поддержке Сил обороны Украины", – добавил он.