Сирський провів першу розмову з новим командувачем сил НАТО

Після першої розмови з новим головнокомандувачем сил НАТО Сирський повідомив про старт більш активної фази співпраці з Альянсом

Олександр Сирський (Фото: Facebook)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, генералом військово-повітряних сил США Алексом Гринкевичем. Про це Сирський повідомив у Telegram.

За словами головнокомандувача ЗСУ, під час розмови він отримав тверді зобов'язання щодо підтримки як із боку Америки, так і з боку Альянсу.

"Після нещодавньої заяви президента США Дональда Трампа та Генерального секретаря НАТО Марка Рютте про новий пакет озброєнь для України, нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці", – повідомив Сирський.

Головком ЗСУ також подякував Гринкевичу за підтримку України.

"Щиро вдячний за надійність і вірність у підтримці Сил оборони України", – додав він.