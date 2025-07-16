Сирський провів першу розмову з новим командувачем сил НАТО
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, генералом військово-повітряних сил США Алексом Гринкевичем. Про це Сирський повідомив у Telegram.
За словами головнокомандувача ЗСУ, під час розмови він отримав тверді зобов'язання щодо підтримки як із боку Америки, так і з боку Альянсу.
"Після нещодавньої заяви президента США Дональда Трампа та Генерального секретаря НАТО Марка Рютте про новий пакет озброєнь для України, нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці", – повідомив Сирський.
Головком ЗСУ також подякував Гринкевичу за підтримку України.
"Щиро вдячний за надійність і вірність у підтримці Сил оборони України", – додав він.
- 5 червня Трамп висунув генерал-лейтенанта Військово-повітряних сил Гринкевича на посаду головнокомандувача військ НАТО в Європі. Окрім посади в Альянсі, він обійматиме пост керівника Європейського командування Збройних сил США.
- 24 червня під час слухань у Сенаті Гринкевич заявив, що Україна може перемогти у війні з Росією.
- 4 липня Гринкевич офіційно став командувачем Об'єднаних сил НАТО в Європі.
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