Гринкевич офіційно став командувачем Об'єднаних сил НАТО в Європі

Церемонія (Фото: пресслужба НАТО)

Командування Об’єднаними силами НАТО у Європі очолив американський генерал Алексус Гринкевич. Про це повідомила пресслужба Альянсу.

Церемонія вступу на посаду відбулася в п’ятницю, 4 липня, у головній штаб-квартирі Об'єднаних сил НАТО у Європі в Монсі (Бельгія). Гринкевич замінив на посаді Крістофера Каволі, який був командувачем з 2022 року.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте похвалив Каволі за модернізацію колективної оборони НАТО і за його роботу з реагування на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Він подякував генералу за зміцнення присутності НАТО в Балтійському морі для стримування і захисту від загроз, спрямованих на критично важливу підводну інфраструктуру союзників, а також за розробку і створення нового командування НАТО в Німеччині, яке посилює підтримку України.

Також Рютте привітав Гринкевича, зазначивши, що він додасть багатий досвід на посаді командувача.

"Як колишній льотчик-винищувач, генерал Гринкевич глибоко розуміє загрози, з якими ми стикаємося в небі та в інших сферах", – сказав генсек НАТО.

5 червня Трамп висунув генерал-лейтенанта Військово-повітряних сил Гринкевича на посаду головнокомандувача військами НАТО в Європі. Окрім посади в Альянсі, він обійматиме пост керівника Європейського командування Збройних сил США.

24 червня під час слухань в Сенаті Гринкевич заявив, що Україна може перемогти у війні з Росією.