Гринкевич официально стал командующим Объединенных сил НАТО в Европе

Церемония (Фото: пресс-служба НАТО)

Командование Объединенных сил НАТО в Европе возглавил американский генерал Алексус Гринкевич. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.

Церемония вступления в должность состоялась в пятницу, 4 июля, в штаб-квартире Объединенных сил НАТО в Европе в Монсе (Бельгия). Гринкевич сменил на этом посту Кристофера Каволи, который занимал должность командующего с 2022 года.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте похвалил Каволи за модернизацию коллективной обороны НАТО и за его работу по реагированию на полномасштабное вторжение России в Украину.

Он поблагодарил генерала за укрепление присутствия НАТО в Балтийском море для сдерживания и защиты от угроз, направленных на критически важную подводную инфраструктуру союзников, а также за разработку и создание нового командования НАТО в Германии, которое усиливает поддержку Украины.

Рютте также поздравил Гринкевича, отметив, что он привнесет богатый опыт на должности командующего.

"Как бывший летчик-истребитель, генерал Гринкевич глубоко понимает угрозы, с которыми мы сталкиваемся в небе и в других сферах", – заявил генеральный секретарь НАТО.

5 июня Трамп выдвинул генерал-лейтенанта ВВС Гринкевича на должность главнокомандующего войсками НАТО в Европе. Помимо должности в Альянсе, он займет пост командующего Европейским командованием вооруженных сил США.

24 июня во время слушаний в Сенате Гринкевич заявил, что Украина может победить в войне с Россией.