Ситуация на фронте. За сутки – более 70 боестолкновений: карта и потери

Больше всего боев в субботу было на Новопавловском направлении (район Марьинки). Также россияне активно наступают у Авдеевки и Бахмута.

Фото: Photowar/Telegram

В течение суток на фронте произошло 71 боевое столкновение. В этот день россияне нанесли один ракетный и 50 авиационных ударов, совершили 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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На Купянском направлении враг совершил четыре безуспешных атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области.

Ситуация возле Табаевки (Источник: deepstatemap.live)

На Лиманском направлении отбиты восемь атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражены 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка.

На Авдеевском направлении отбиты 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области.

Ситуация возле Авдеевки (Источник: deepstatemap.live)

На Новопавловском направлении россияне 25 раз пытались прорвать оборону украинских войск в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

Ситуация возле Марины (Источник: deepstatemap.live)

В Ореховском направлении враг провел четыре безуспешные атаки в районе населенного пункта Роботино и западнее Новопрокоповки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник предпринял безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

За сутки, по оценкам Генштаба, россияне потеряли 1160 военных, 16 танков, 28 боевых бронированных машин, 35 единиц артиллерии, один самолет.

2 марта в ВСУ рассказали об изменениях на Лимано-Купянском направлении фронта – там россияне начали сосредотачивать силы в большинстве Тернов, уменьшив интенсивность наступлений близ Синьковки.

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