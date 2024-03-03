Ситуация на фронте. За сутки – более 70 боестолкновений: карта и потери
Фото: Photowar/Telegram

В течение суток на фронте произошло 71 боевое столкновение. В этот день россияне нанесли один ракетный и 50 авиационных ударов, совершили 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

На Купянском направлении враг совершил четыре безуспешных атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области.

Ситуация на фронте. За сутки – более 70 боестолкновений: карта и потери
Ситуация возле Табаевки (Источник: deepstatemap.live)

На Лиманском направлении отбиты восемь атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражены 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка.

На Авдеевском направлении отбиты 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области.

Ситуация на фронте. За сутки – более 70 боестолкновений: карта и потери
Ситуация возле Авдеевки (Источник: deepstatemap.live)

На Новопавловском направлении россияне 25 раз пытались прорвать оборону украинских войск в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

Ситуация на фронте. За сутки – более 70 боестолкновений: карта и потери
Ситуация возле Марины (Источник: deepstatemap.live)

В Ореховском направлении враг провел четыре безуспешные атаки в районе населенного пункта Роботино и западнее Новопрокоповки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник предпринял безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

За сутки, по оценкам Генштаба, россияне потеряли 1160 военных, 16 танков, 28 боевых бронированных машин, 35 единиц артиллерии, один самолет.

Ситуация на фронте. За сутки – более 70 боестолкновений: карта и потери

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