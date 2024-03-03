Ситуация на фронте. За сутки – более 70 боестолкновений: карта и потери
В течение суток на фронте произошло 71 боевое столкновение. В этот день россияне нанесли один ракетный и 50 авиационных ударов, совершили 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
На Купянском направлении враг совершил четыре безуспешных атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области.
На Лиманском направлении отбиты восемь атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении, Силами обороны отражены 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка.
На Авдеевском направлении отбиты 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении россияне 25 раз пытались прорвать оборону украинских войск в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки.
В Ореховском направлении враг провел четыре безуспешные атаки в районе населенного пункта Роботино и западнее Новопрокоповки Запорожской области.
На Херсонском направлении противник предпринял безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
За сутки, по оценкам Генштаба, россияне потеряли 1160 военных, 16 танков, 28 боевых бронированных машин, 35 единиц артиллерии, один самолет.
- 2 марта в ВСУ рассказали об изменениях на Лимано-Купянском направлении фронта – там россияне начали сосредотачивать силы в большинстве Тернов, уменьшив интенсивность наступлений близ Синьковки.
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