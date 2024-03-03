Ситуація на фронті. За добу – понад 70 бойових зіткнень: карта й втрати

Найбільше боїв у суботу було на Новопавлівському напрямку (район Мар'їнки). Також росіяни активно наступають біля Авдіївки й Бахмута

Фото: Photowar/Telegram

Протягом доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. Цього дня росіяни завдали одного ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснили 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири безрезультатні атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.

Ситуація біля Табаївки (Джерело: deepstatemap.live)

На Лиманському напрямку відбито вісім атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

На Авдіївському напрямку відбито 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області.

Ситуація біля Авдіївки (Джерело: deepstatemap.live)

На Новопавлівському напрямку росіяни 25 разів намагалися прорвати оборону українських військ в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

Ситуація біля Мар'їнки (Джерело: deepstatemap.live)

На Оріхівському напрямку ворог провів чотири марні атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник здійснив даремну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби, за оцінками Генштабу, росіяни втратили 1160 військових, 16 танків, 28 бойових броньованих машин, 35 одиниць артилерії, один літак.

2 березня у ЗСУ розказали про зміни на Лимано-Куп’янському напрямку фронту – там росіяни почали зосереджувати сили здебільшого поблизу Тернів, зменшивши інтенсивність наступів поблизу Синьківки.

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