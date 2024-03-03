Ситуація на фронті. За добу – понад 70 бойових зіткнень: карта й втрати
Фото: Photowar/Telegram

Протягом доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. Цього дня росіяни завдали одного ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснили 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири безрезультатні атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.

Ситуація на фронті. За добу – понад 70 бойових зіткнень: карта й втрати
Ситуація біля Табаївки (Джерело: deepstatemap.live)

На Лиманському напрямку відбито вісім атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

На Авдіївському напрямку відбито 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області.

Ситуація на фронті. За добу – понад 70 бойових зіткнень: карта й втрати
Ситуація біля Авдіївки (Джерело: deepstatemap.live)

На Новопавлівському напрямку росіяни 25 разів намагалися прорвати оборону українських військ в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

Ситуація на фронті. За добу – понад 70 бойових зіткнень: карта й втрати
Ситуація біля Мар'їнки (Джерело: deepstatemap.live)

На Оріхівському напрямку ворог провів чотири марні атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник здійснив даремну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби, за оцінками Генштабу, росіяни втратили 1160 військових, 16 танків, 28 бойових броньованих машин, 35 одиниць артилерії, один літак.

Ситуація на фронті. За добу – понад 70 бойових зіткнень: карта й втрати

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