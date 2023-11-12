Ситуация на фронте. Больше всего атак – в Авдеевке и в районе Марьинки-Новомихайловки

В субботу, 11 ноября, на фронте произошло около 80 боевых столкновений, россияне пытались наступать в 18 разных местах на востоке и юге Украины, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Купянское направление – семь атак возле Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки, Надии Луганской области.

Лиманское направление – штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества.

Бахмутское направление – 10 атак в районах Хромового, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо накануне сказал, что Россия под Бахмутом уже не в обороне и атакует с новой силой.

Авдеевское направление – 18 атак в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Тоненькое и Первомайское Донецкой области. "Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери", — указывает Генштаб.

Марьинское направление – 22 атаки в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Шахтерское направление – 11 атак неподалеку от Угледара, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление – штурмовые действия возле Роботиного Запорожской области.

О действиях Вооруженных Сил Украины Генштаб традиционно сообщает совсем мало: известно лишь о штурмовых действиях южнее Бахмута ("наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах") и продолжении наступательной операции на Мелитопольском направлении ("наносят оккупационным войскам потери в живых силе и технике, истощающей врага вдоль всей линии фронта").

Ночью 12 ноября Россия нанесла новый ракетный удар по Украине с использованием трех ракет. Силам ПВО удалось сбить одну.

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