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Ситуація на фронті. Найбільше атак росіян – в Авдіївці й в районі Мар'їнки-Новомихайлівки

Этот материал также доступен на русском
12.11.2023, 07:42
Ситуація на фронті. Найбільше атак росіян – в Авдіївці й в районі Мар'їнки-Новомихайлівки - Фото
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

У суботу, 11 листопада, на фронті сталося близько 80 бойових зіткнень, росіяни намагалися наступати в 18 різних місцях на сході та півдні України, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Куп’янський напрямок – сім атак біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки, Надії Луганської області.

Лиманський напрямок – штурмові дії в районі Серебрянського лісництва.

Бахмутський напрямок – 10 атак в районах Хромового, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо напередодні сказав, що Росія під Бахмутом вже не в обороні і атакує з новою силою.

Авдіївський напрямок – 18 атак в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Тоненьке та Первомайське Донецької області. "Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат", – вказує Генштаб.

Мар'їнський напрямок – 22 атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Шахтарський напрямок – 11 атак неподалік Вугледара, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

Запорізький напрямок – штурмові дії біля Роботиного Запорізької області.

Про дії Збройних Сил України Генштаб традиційно повідомляє зовсім мало: відомо лише про штурмові дії південніше Бахмута ("завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах") та продовження наступальної операції на Мелітопольському напрямку ("завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту").

Андрій Водяний
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