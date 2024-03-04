Ситуация на фронте. За сутки – 78 боев, враг давит на Авдеевское направление: карта
В течение суток на фронте произошло 78 боевых столкновений. В этот день россияне нанесли семь ракетных и 50 авиационных ударов, совершили 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
На Купянском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские воины отбили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Верхнекаменское Донецкой области.
На Бахмутском направлении, силами обороны отражено пять атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении, ВСУ отбили 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, более 30 раз пытался прорвать оборону украинских войск.
На Ореховском направлении враг совершил три безуспешные атаки в районе Работино Запорожской области.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава противника.
- По состоянию на 1 марта, по данным ОСУВ "Таврия", под Авдеевкой ситуация остается динамичной, россияне имеют локальные успехи, но Силам обороны удалось сбавить темп наступления врага.
- 3 марта сообщалось, что больше всего боев было на Новопавловском направлении (район Марьинки). Также россияне активно наступают у Авдеевки и Бахмута.