Ситуація на фронті. За добу – 78 бойових зіткнень, ворог тисне на Авдіївський напрямок: мапа
Протягом доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Цього дня росіяни завдали сім ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснили 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили п'ять атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Верхньокам'янське Донецької області.
На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито п'ять атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку, ЗСУ відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, понад 30 разів намагався прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив три марні атаки в районі Роботине Запорізької області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по сімох районах зосередження особового складу противника.
- Станом на 1 березня, за даними ОСУВ "Таврія", під Авдіївкою ситуація залишається динамічною, росіяни мають локальні успіхи, але Силам оборони вдалося зменшити темп наступу ворога.
- 3 березня повідомлялося, що найбільше боїв було на Новопавлівському напрямку (район Мар'їнки). Також росіяни активно наступають біля Авдіївки й Бахмута