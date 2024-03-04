Ситуація на фронті. За добу – 78 бойових зіткнень, ворог тисне на Авдіївський напрямок: мапа

Найбільше боїв у неділю було в районах Бердичів та Орлівки. Також росіяни активні на Новопавлівському напрямку

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Протягом доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Цього дня росіяни завдали сім ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснили 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області.

Мапа: Deepstate

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п'ять атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Верхньокам'янське Донецької області.

Мапа: Deepstate

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито п'ять атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

Мапа: Deepstate

На Авдіївському напрямку, ЗСУ відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Мапа: Deepstate

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, понад 30 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Мапа: Deepstate

На Оріхівському напрямку ворог здійснив три марні атаки в районі Роботине Запорізької області.

Мапа: Deepstate

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по сімох районах зосередження особового складу противника.