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Ситуация на ЗАЭС. Рада призвала к созданию демилитаризованной зоны в Энергодаре

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 15:51
Ситуация на ЗАЭС. Рада призвала к созданию демилитаризованной зоны в Энергодаре - Фото
Фото: Энергоатом

Верховная Рада в понедельник обратилась к ООН и МАГАТЭ с призывом помочь в создании демилитаризованной зоны в Энергодаре, где расположена крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция.

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Депутаты заявили, что обстрелы территории ЗАЭС и угрозы военнослужащих Российской Федерации взорвать станцию создают реальный риск ядерной катастрофы.

Поэтому они предлагают ООН и МАГАТЭ отправить на станцию совместную миссию безопасности "с последующей демилитаризацией станции и выводом вооруженных российских военных и техники со станции и всей прилегающей территории, включая город Энергодар".

Рада также попросила государства-члены Международного агентства по атомной энергии (а это почти весь мир) признать действия России актом ядерного терроризма и ввести санкции против всей российской атомной отрасли, в частности против корпорации "Росатом".

  • 4 марта 2022 года российские оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом.
  • Последние несколько недель россияне регулярно обстреливают территорию возле Запорожской АЭС. МИД Украины предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.
  • На прошлой неделе в результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из трех работающих энергоблоков сработала аварийная защита – и теперь она отключена. При обстреле также серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков.

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Андрей Водяный
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верховная рада Энергодар заэс
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