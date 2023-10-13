Скализ снял свою кандидатуру на должность спикера Палаты представителей – Reuters
Конгрессмен из Луизианы Стив Скализ, которого республиканцы методом тайного голосования избрали 11 октября на должность спикера Палаты представителей, заявил, что снимает свою кандидатуру. Об этом сообщает Reuters.
"Я только что сообщил своим коллегам, что снимаю свою кандидатуру на должность спикера", – сказал Скализ журналистам.
Он также отметил, что останется в роли лидера большинства в Палате представителей и пока не планирует поддерживать другого кандидата в спикеры.
Reuters пишет, что республиканцы надеялись "избежать повторения позорной ситуации", которая произошла в январе, когда консерваторы заставили экс-спикера Палаты представителей Кевина Маккарти выдержать 15 голосований в зале заседаний в течение четырех дней, прежде чем он одержал победу.
- 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и президентом Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании.
- Гетц был одним из более десяти республиканцев, неоднократно голосовавших против выдвижения Маккарти на должность спикера в январе.
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