Скализ снял свою кандидатуру на должность спикера Палаты представителей – Reuters

Конгрессмен из Луизианы Стив Скализ, которого республиканцы методом тайного голосования избрали 11 октября на должность спикера Палаты представителей, заявил, что снимает свою кандидатуру. Об этом сообщает Reuters.

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"Я только что сообщил своим коллегам, что снимаю свою кандидатуру на должность спикера", – сказал Скализ журналистам.

Он также отметил, что останется в роли лидера большинства в Палате представителей и пока не планирует поддерживать другого кандидата в спикеры.

Reuters пишет, что республиканцы надеялись "избежать повторения позорной ситуации", которая произошла в январе, когда консерваторы заставили экс-спикера Палаты представителей Кевина Маккарти выдержать 15 голосований в зале заседаний в течение четырех дней, прежде чем он одержал победу.

Скализ был главным претендентом на должность спикера Палаты представителей после отставки Кевина Маккарти. В случае избрания на должность спикера он будет занимать этот пост до января 2025 года, если его не решат отправить в отставку. Конгрессмен активно высказывается о событиях в Израиле и подчеркивает решение этой проблемы. По данным американских СМИ, Скализа позиционируют как человека, пользующегося уважением среди республиканцев и выступающего за поддержку Украины в ее войне против России.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и президентом Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании.

Гетц был одним из более десяти республиканцев, неоднократно голосовавших против выдвижения Маккарти на должность спикера в январе.

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