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Скализ снял свою кандидатуру на должность спикера Палаты представителей – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 07:46
Скализ снял свою кандидатуру на должность спикера Палаты представителей – Reuters - Фото
Стив Скализ (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Конгрессмен из Луизианы Стив Скализ, которого республиканцы методом тайного голосования избрали 11 октября на должность спикера Палаты представителей, заявил, что снимает свою кандидатуру. Об этом сообщает Reuters.

"Я только что сообщил своим коллегам, что снимаю свою кандидатуру на должность спикера", – сказал Скализ журналистам.

Он также отметил, что останется в роли лидера большинства в Палате представителей и пока не планирует поддерживать другого кандидата в спикеры.

Reuters пишет, что республиканцы надеялись "избежать повторения позорной ситуации", которая произошла в январе, когда консерваторы заставили экс-спикера Палаты представителей Кевина Маккарти выдержать 15 голосований в зале заседаний в течение четырех дней, прежде чем он одержал победу.

Скализ был главным претендентом на должность спикера Палаты представителей после отставки Кевина Маккарти. В случае избрания на должность спикера он будет занимать этот пост до января 2025 года, если его не решат отправить в отставку. Конгрессмен активно высказывается о событиях в Израиле и подчеркивает решение этой проблемы. По данным американских СМИ, Скализа позиционируют как человека, пользующегося уважением среди республиканцев и выступающего за поддержку Украины в ее войне против России.
  • 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и президентом Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании.
  • Гетц был одним из более десяти республиканцев, неоднократно голосовавших против выдвижения Маккарти на должность спикера в январе.

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Милана Головань
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