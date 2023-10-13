Скаліз зняв свою кандидатуру на посаду спікера Палати представників – Reuters

Конгресмен із Луїзіани Стів Скаліз, якого республіканці методом таємного голосування обрали 11 жовтня на посаду спікера Палати представників, заявив, що знімає свою кандидатуру. Про це повідомляє Reuters.

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"Я щойно повідомив своїм колегам, що знімаю свою кандидатуру на посаду спікера", – сказав Скаліз журналістам.

Він також зазначив, що залишиться в ролі лідера більшості у Палаті представників і наразі не планує підтримувати іншого кандидата у спікери.

Патрік Макгенрі, якого призначили тимчасовим спікером після усунення ексспікера Кевіна Маккарті, розглядається як можливий запасний кандидат принаймні на короткий термін, коли можна буде ухвалити бюджетні законопроєкти та міжнародну допомогу.

Деякі республіканці, зазначає агентство, також припускають, що для подолання паралічу, спричиненого відсутністю постійного спікера, можна було б розширити тимчасові повноваження Макгенрі.

Reuters пише, що республіканці сподівалися "уникнути повторення ганебної ситуації", яка сталася в січні, коли консерватори змусили ексспікера Палати представників Кевіна Маккарті витримати 15 голосувань в залі засідань протягом чотирьох днів, перш ніж він здобув перемогу.

Скаліз був головним претендентом на посаду спікера Палати представників після відставки Кевіна Маккарті. У разі обрання на посаду спікера він обійматиме цю посаду до січня 2025 року, якщо його не вирішать відправити у відставку. Конгресмен активно висловлюється про події в Ізраїлі й наголошує на розв'язанні цієї проблеми. За даними американських ЗМІ, Скаліза позиціюють як людину, яка має повагу серед республіканців і виступає за підтримку України у її війни проти Росії.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами й президентом Байденом для ухвалення законопроєкту щодо короткострокового фінансування.

Гетц був одним із понад десяти республіканців, які неодноразово голосували проти висування Маккарті на посаду спікера у січні.

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