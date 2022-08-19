UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Скандал из-за видео с вечеринки. Премьер Финляндии сказала, что прошла тест на наркотики

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 18:14
Скандал из-за видео с вечеринки. Премьер Финляндии сказала, что прошла тест на наркотики - Фото
Санна Марин (Фото - EPA)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что прошла тест на наркотики, и результаты будут в течение недели. Она решила пройти тест после появления в соцсетях и СМИ видео с вечеринки, где она веселилась и танцевала с друзьями, и некоторые стали предполагать, что она якобы была под влиянием наркотических веществ, передает финское издание Iltalehti.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сегодня Марин выступила перед журналистами, чтобы прокомментировать ситуацию с вечеринкой, которая вызвала ажиотаж в Финляндии.

В сети после появления видео ходили слухи, что Марин якобы могла быть под наркотиками, потому предлагали ей добровольно пройти тест.

Премьер Финляндии назвала это тяжелыми обвинениями и заявила, что сегодня прошла тест на наркотики. Ожидается, что результаты будут получены в течение недели, и тогда же они будут обнародованы.

Ее спросили, может ли тест на наркотики быть точным, если с момента вечеринки прошло уже три недели. Марин ответила, что не знает. Она сказала, что сдала анализы "на всякий случай", и подчеркнула, что никогда даже не пробовала наркотики.

По словам Марин, на вечеринке она "танцевала, пела, праздновала, занималась законными вещами", и употребляла только легкие алкогольные напитки.

  • Санна Марин стала премьером Финляндии в 2019 году. Тогда ей было 34 года, и она стала самым молодым премьер-министром в истории страны.
  • В мае 2022-го Марин посетила разрушенный боевыми действиями район Ирпеня и место массового захоронения жертв российской оккупации в Буче, после чего встретилась в Киеве с президентом Владимиром Зеленским.
  • Марин выступает за ограничение Евросоюзом выдачи туристических виз гражданам России, считая несправедливым, что "пока Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы".
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
наркотики эстония Санна Марин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 