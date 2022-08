Скандал из-за видео с вечеринки. Премьер Финляндии сказала, что прошла тест на наркотики

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что прошла тест на наркотики, и результаты будут в течение недели. Она решила пройти тест после появления в соцсетях и СМИ видео с вечеринки, где она веселилась и танцевала с друзьями, и некоторые стали предполагать, что она якобы была под влиянием наркотических веществ, передает финское издание Iltalehti.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сегодня Марин выступила перед журналистами, чтобы прокомментировать ситуацию с вечеринкой, которая вызвала ажиотаж в Финляндии.

В сети после появления видео ходили слухи, что Марин якобы могла быть под наркотиками, потому предлагали ей добровольно пройти тест.

Премьер Финляндии назвала это тяжелыми обвинениями и заявила, что сегодня прошла тест на наркотики. Ожидается, что результаты будут получены в течение недели, и тогда же они будут обнародованы.

Ее спросили, может ли тест на наркотики быть точным, если с момента вечеринки прошло уже три недели. Марин ответила, что не знает. Она сказала, что сдала анализы "на всякий случай", и подчеркнула, что никогда даже не пробовала наркотики.

По словам Марин, на вечеринке она "танцевала, пела, праздновала, занималась законными вещами", и употребляла только легкие алкогольные напитки.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw